藥師還錯健保卡遭逼磕頭北檢分案 20:002020/03/14 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藥師還錯健保卡遭逼磕頭北檢分案。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情升溫，健保藥局藥師配合防疫政策協助配發口罩，就因為還錯健保卡，被民眾要求下跪磕頭道歉，台北地檢署14日對此表示，即時啟動防疫處理小組分案調查，以查明有無涉嫌強制等相關罪嫌，並聯繫轄區內警政單位，從速從嚴偵辦。 台北市某藥局藥師忙碌還錯健保卡，竟遭代領民眾逼磕頭道歉，藥師公會全國聯合會為此發出譴責聲明，北檢更即時啟動防疫處理小組分案調查，以查明有無涉嫌強制等相關罪嫌，以安定民心，並表達政府重視疫情防範及嚴懲違反防疫規定決心。 (中時 ) #防疫 #藥師 #健保卡 #處理小組 #即時 也許您會感興趣 推薦閱讀 懶人包／口罩實名2.0 手機、健保卡綁定健保快易通App 18:592020/03/10 生活 校園防疫 水神抗菌液口碑佳 04:102020/03/12 生活新聞 超狂藥師掛牌停賣口罩1日遭罵 藥局回應了 12:112020/03/12 生活 健保詐騙老梗真「母湯」！ 6旬婦急報警求助 17:032020/03/12 社會 愛買量販13日起開賣台糖75％防疫酒精 18:252020/03/12 生活 交大團隊新科技 防疫零死角 04:102020/03/13 地方新聞 鄭文燦視察衛所 慰勞防疫人員 01:332020/03/14 生活新聞 辦電競被質疑 運發局稱防疫第一 04:102020/03/14 地方新聞 防疫觀念紮根 幼兒園晨間暖播這首歌打氣 15:352020/03/14 生活 看表演要留個資觀眾遲疑 文觀局：僅供防疫聯繫使用 16:012020/03/14 生活 社會熱門新聞 新店直播主稱患思覺失調症 IG秀刀血祭無辜路人 - 社會 隨機殺人男嫌常自殘！手臂都是刀疤 得知路人死冷回「喔」 - 社會 「我到樓下了！」孝子載姊返家遭刺身亡 - 社會 人妻報復老公 暖男小王1夜要9次她吃不消 - 社會 與妻吵架 男失控砍死騎士 驚悚畫面曝光！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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