新冠肺炎疫情升溫，健保藥局藥師配合防疫政策協助配發口罩，就因為還錯健保卡，被民眾要求下跪磕頭道歉，台北地檢署14日對此表示，即時啟動防疫處理小組分案調查，以查明有無涉嫌強制等相關罪嫌，並聯繫轄區內警政單位，從速從嚴偵辦。

台北市某藥局藥師忙碌還錯健保卡，竟遭代領民眾逼磕頭道歉，藥師公會全國聯合會為此發出譴責聲明，北檢更即時啟動防疫處理小組分案調查，以查明有無涉嫌強制等相關罪嫌，以安定民心，並表達政府重視疫情防範及嚴懲違反防疫規定決心。

(中時 )