台南市七股區國姓燈塔一帶海岸，1對父子昨天下午到離岸不遠的消波塊附近撿拾香螺，上岸後卻沒看到22歲的兒子，發現手機還遺留在車上，現場搜尋半個小時毫無所獲，趕緊向警消報案，台南市消防局據報立即派遣船艇及潛水人員前往，經過海空搜尋一天後，家屬自己加入搜救行列，今天終於尋獲遺體。

王姓父子到七股海邊撿拾海螺，兒子疑似溺水，警消前往馳援。(翻攝照片)

七股區國姓燈塔近海一帶，河川局放置多處消波塊群，以避免沙洲侵蝕，退潮時消波塊周邊有野生香螺可撿拾，每台斤價格約在3、400元左右，因此偶爾會有民眾趁著退潮時前往撿拾，再賣給海產攤賺外快。

據了解，這對王姓父子應是上午從南市南區前往該處撿螺，近午時海水上漲，由於潮差近1公尺，加上消波塊與岸邊的空間時有暗流，22歲的兒子可能因此不慎溺水，南市消防局派遣第三大隊學甲中隊、七股、西港、學甲、特小等分隊前往救助，海巡署、鄰近作業漁筏也協助搜尋。

失蹤男子的父親也帶著親屬從昨天下午一直搜尋到今天，終於在消波塊負近發現愛兒遺體。

(中時電子報)