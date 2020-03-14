日本的防疫工作與效率頻遭到外界質疑，不過世界衛生組織（WHO）13日召開記者會，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）卻大讚日本首相安倍晉三，在防疫處理上做得非常好，原來是日本政府響應WHO「捐錢抗疫」活動，大手筆捐出1億5500萬美元（約新台幣47億元）。

根據《Tribrtown》報導，譚德塞在記者會中提到，日本這次在安倍政府全力主導下防疫，並且深入調查群聚感染的問題，適時阻止了疫情擴散；此外，譚德塞感謝日本在本週捐款1億5500萬美元，他表示，「這次世衛發起捐錢抗疫活動，已獲得許多國家、團體和個人響應」，包括Google及Facebook總部也都有參與。

譚德塞強調，這些捐款將用作抗疫資金，為第一線醫療人員添購口罩、防護設備及醫療用品等。雖然日本防疫獲得譚德塞稱讚，但回顧先前鑽石公主號的處理方式，遭外界質疑過於鬆散，甚至有20多人未經篩檢就下船，再加上至今仍未解決的口罩之亂，以及不斷傳出的集體感染的狀況，讓日本民眾對政府抱怨連連。

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(中時電子報)