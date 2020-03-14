國民黨主席江啟臣人事布局未定，預料最遲將於下週三中常會前對外報告，並送中常會通過，一旦黨務人事就定位，改革委員會有望迅速啟動，能否在5月22日改革委員會運作截止日前，討論出具體的改革方案，也考驗兼任改革委員會總召的江啟臣的執行魄力。

歷經一個多月的諮詢討論，國民黨智庫將在下周三中常會上進行籌備改革委員會的報告，就組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健等四大方向說明，包含黨職應內造化，在不更動黨內選舉制度前，著手調整保障名額比例，以及中央黨部與智庫整併辦公等意見。據悉，智庫也會提供改革委員的建議名單與討論題綱，以及運作時程規劃。

據了解，江啟臣近日密集尋覓一級主管人才，先前被問到此時，也透露徵詢都還算順利，最遲將在中常會前召開記者會，對外公布黨務人事布局，再送中常會通過。

根據先前中常會決議，改革委員會的總召集人、副召集人分別由主席、祕書長擔任，一旦人事就定位後，改革委員會有望立即啟動。

江啟臣受訪表示，下週三先聽取智庫報告籌備會議的結論，尊重新任中常委意見，再做下個階段的安排。他說，改革委員會將處理組織、財務、論述、青年培育等面向，未來中常會組成應有一半以上是具備民意基礎，另有人反映中央委員與黨代表選舉制度也應改革。

江啟臣說，任內推動11人決策平台，是要協助黨主席做決策，使得決策更加快速又不脫離民意，平常大家靠電話或虛擬平台聯繫，必要時刻若大家時間方便也可見面溝通，落實集體領導。

而11人決策平台成員有黨主席與秘書長、黨團總召與書記長、2位選任中常委、1位青年中常委、3位執政縣市長或議長代表，剩下最後一位保留彈性，可能找智庫或其他黨務系統的人才。

(中時 )