國民黨主席江啟臣上任一週，黨務人事布局至今尚未揭曉，關於副主席人選，黨內傳出不設置副主席聲浪，認為過往任命副主席時常流於形式，無實質功能，但也有人提醒，副主席如同兵器，能讓地方山頭不容輕視，否則主席恐陷入形影單隻窘境。

先前傳出江啟臣屬意的副主席人選可能為中央委員連勝文、南投縣立委許淑華、台南市議員謝龍介，近日又傳出此說法已破局，湧現另一股打破慣例、不認命副主席聲浪。

江啟臣受訪說，要在一年多的任期內推動諸多改革，他的原則是，位置的安排不是有沒有的問題，關鍵在於能否真正發揮功能。

支持不設副主席派認為，過往副主席幾乎沒有實質功能，大都是榮譽職或由黨魁落選者擔任，且流於形式，除非主席請假，副主席才會擔任中常會主席，但黨中央業務仍由祕書長綜覽，若沒有設的話，並不意外也沒有不好，且目前要人事精簡，「功能不彰的職位不設也罷」。

不過，熟悉黨務運作的人士表示，由於江啟臣在黨內的輩分與資歷尚且不足，若不設副主席，實際政治運作上恐讓自己陷入窘境。他形容副主席如兵器，放在身後可以形塑黨內威望，要是沒有這些重要大咖助陣，主席恐陷入形影單隻，若找得到夠分量的人來幫襯，縣市長與地方山頭就不容輕視主席。

據悉，現任文傳會代理主委王育敏可望留任真除，從一開始就和黨產會打交道的行管會主委邱大展也有望留任，而江啟臣在就職後曾私下徵詢代理祕書長曾銘宗續任意願，不過，曾覺得黨正面臨需盡速補足縣市黨部主委、組織改造等重大任務，建議祕書長需專任而間接婉拒。

據了解，有中常委也在11日中常會上建議各地黨部主委應盡速就定位，挑選具民意基礎、募款能力，且要能夠因地制宜的人選。

(中時 )