民進黨今年的全國黨代表選舉將在5月24日登場，改選全國黨代表、縣市黨代表、黨部主委，由於牽動六都以外縣市2022縣市議員、鄉鎮市長、里長等佈局，大咖立委、派系頭都跳出來參選；各派系也展開合縱連橫，海派積極插旗，一向逢新蘇必反的正國會，也在部分縣市展開正新合作。

黨務人士指出，2018年因為黨部主委或鄉鎮市長在提名上協調出問題，導致九合一選舉大敗，因此，這次主委選舉相當重要，除了要肩負地方上的協調，提名出來的鄉鎮市長，也要能配合下屆縣市長選舉。尤其是六都以外的縣市，包括議員、鄉鎮市長、村里長、代表，都是由地方黨部處理，因為主委任期只能連任一次，所以各派系想在地方黨部插旗；至於六都，雖然黨部主委對於縣市議員只有建議權，但主委是誰，有某種指標意義。

黨務人士指出，目前新北市黨部主委，海派的新北市議員何博文很積極，還有新北市黨部評委召集人陳建智，目前新蘇系人選還尚未浮上檯面，可能行政院長蘇貞昌女兒立委蘇巧慧，未來將攻新北市長一役，為了顧全大局，不要推人競爭還在觀望。「不過新蘇系投票一向很一致認性，應該在觀望其他還有什麼人選。」

宜蘭縣這次則是正國會與新系合作，想敦請在地方德高望重的前縣議員游祥德，游是立法院長游錫堃「同庄頭」的人，正國會因為將在下屆縣長力挺新系江聰淵，因此黨部主委這一役，新、正聯手力戰力戰海派推出的宜蘭縣黨部評召吳和信；至於游祥德若不願意出戰，請向支持年輕的現任民進議會黨團總召陳俊宇。

新北市跟正、海派合作，台北市黨部主委一職也備受關注，綠連的共主薛凌表態參選，薛凌在台北市黨員票算是最多，但是上次推出的朱政騏跟海國會的黃承國力挺陳正德選時，朱大敗，這次非新系推出王孝維表態，黃承國力挺，很有得拼，目前正國會還未討論支持誰。

另一個備受關注的選區則是高雄，將是新系與非新系之戰，新系則由菊系的現任主委趙文男參選連任，由於一旦高雄市長韓國瑜遭罷免成功，非新蘇系可望共推英系副院長陳其邁再戰市長補選，除非憂心黨內派系因此再度分裂，協調出人選，否則高雄市黨部主委之戰，再度難擺脫新系與非新蘇系之爭。

此外，兩縣市也可能引發激戰，台南市部分，因為主委與市長選舉實力連動，台南市長黃偉哲目前是推出台南市黨部評召潘新傳；有意角逐下屆市長的立委陳亭妃，推出的非英系人選是個人特助，市黨部執委陳世輝出馬。由於台南長期以來，新系為首的賴清德陣營，與正國會為主的反賴系統關係極糟，勢必將有一番廝殺。

另一個激戰區將是屏東縣，以前立法院長蘇嘉全、立委蘇震清為首的非新系，將對上縣長潘孟安推的人選，黨務人士表示，從這次立委提名來看，蘇潘搞到水火不容，這次黨部主委選，一定會「吉」起來。

(中時 )