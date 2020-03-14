新北市新店區王姓男子涉嫌持尖刀刺死在路邊等人的林姓騎士，經新店分局移送台北地檢署，檢察官訊問後，以王男涉犯殺人重罪，且有逃亡之虞，向台北地方法院聲請羈押王男，法院近1小時訊問後，在晚間8時20分裁准羈押。

北院認定，王男造成被害人事前全然未知、不及防禦、閃躲，短時間內就因而死亡，具體犯罪情節重大，而且隨車攜帶具有殺傷力的利刃，顯然王男對法律的服從性甚低。

王男自承是自由業，偶而做直播收禮物，僅與妻子同住，可見他在家庭、工作與財產關係上都欠缺穩定性、固著性，逃亡的成本低且有逃亡能力。北院審酌後認為，已經沒有與羈押相同有效以確保這件殺人案司法權行使的手段，所以裁准羈押。

法院准予收押理由指出：

一、被告涉犯刑法第271條第1 項之殺人罪，犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪。

二、羈押原因：

1.被告僅因細故與妻子發生爭執，為發洩情緒，旋即持利刃刺往全然陌生之被害人，致被害人事前全然未知而不及防禦、閃躲，並於短時間內因而死亡，漠視他人法益，具體犯罪情節重大，且隨車攜帶具有殺傷力之利刃，均足見被告對法律之服從性甚低。

2.被告於行兇後隨即開車逃離現場，未處理。

3.被告自陳為自由業，偶爾做直播收禮物，僅與妻子同住等語，可見被告於家庭、工作與財產關係上均欠缺穩定性、固著性，其逃亡之成本低且有逃亡之能力。

4.被告所犯為重罪，且具體犯罪情節嚴重，若經法院判決有罪確定，重刑可期。

5.綜上諸情，有相當理由足認被告有逃亡之虞

三、羈押必要：

審酌羈押對被告權利造成之侵害，及本件被告侵害法益之嚴重程度，應認本件已無與羈押相同有效以確保本件司法權行使之手段，故有羈押之必要，爰依刑事訴訟法第101條第1項第1款、第3款規定，諭知羈押。

(中時電子報)