桃園璞園14日以80比96慘敗給台啤，新洋將「小Q」米勒只拿10分、3籃板，儼然成為璞園慘敗罪人之一，儘管外界開始謠傳璞園已跟賈西亞簽約，璞園總教練麥班達卻在賽後信誓旦旦表示，「到底什麼事情？我發誓沒跟賈西亞簽約！」

由於東南亞職籃(ABL)宣布無限期延賽，效力富邦勇士的賈西亞，確定必須另找工作，畢竟富邦總教練許晉哲與麥班達屬於「師徒」關係，把賈西亞引薦給璞園，也是很有可能的事情，沒想到麥班達不僅嚴重否認，更強調雙方絕對沒簽約。

「老實講，一個洋將整場比賽只抓3個籃板，當然應該不可行，我不知道是因為米勒對這裡或裁判尺度適應不良，才讓他表現欠佳，」麥班達說，「反正我們明天還有一場比賽，明天打完之後我會跟教練團討論一下，是否應該更換洋將？」

麥班達甚至大開玩笑，強調現在全世界的籃球聯賽，幾乎都因新冠肺炎疫情導致延賽或停賽，就算找來NBA現役球員也都可以，「不過富邦的打法跟我們很像，我想或許賈西亞能夠適應很快，基本上來講，我幾乎每天都跟許教練講電話。」

台啤此役則是迎來周伯勳的「強勢復出」，他先前因為上半季最終戰接連兩次肘擊台銀球員，遭到球團禁賽3場、罰款5萬，結果14日上場打了23分鐘，拿下13分、7籃板，「感謝隊友與教練團給我的支持，之前超想打的，甚至會手癢。」

(中時 )