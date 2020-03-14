就在美國總統川普是否與確診外賓握手或是否需要進行病毒檢測受到關注之際，白宮總統醫生西恩．康利(Sean Conley)發表備忘錄指出，川普接觸的2名巴西代表團成員中，一名川普接觸極有限，另一名同桌用餐時尚未出現症狀，因此依據美疾控中心指南，川普無需隔離，亦無需檢測。

據美媒CNBC報導，美東時間13日晚間，就在川普本來表示願意接受病毒檢測後的幾個小時，白宮發佈總統醫生西恩．康利的備忘錄稱，目前已有兩名出席上週末海湖莊園晚宴的巴西代表團成員新冠病毒檢測呈陽性。但由於川普與第一名巴西代表團成員瓦金加滕（Fabio Wajngarten）的接觸極度有限，只有合影與握手；第二名巴西代表團成員與川普在晚宴時同坐一桌，但當時這名代表還未有新冠肺炎症狀，因此川普不太可能感染新冠病毒。

西恩．康利在備忘錄中寫道：「所有互動都是在沒有任何症狀之前發生的。」「而根據CDC（美國疾病控制和預防中心）指南，這些相互作用被歸類為低風險，因此，無需進行在家隔離。」此外，考慮到川普本人目前無症狀，因此也無需在此刻進行新冠病毒檢測。

白宮醫生還指出，川普上週末在他的度假中心還曾與其他人同桌，這名與川普同桌人士後來在病毒檢測中呈現陽性。

報導引述專家表示，病毒可以通過人與人之間的接觸與飛沫傳染，新冠病毒對老年人和有決在健康問題的人來說可能會致命。

報導指出，儘管聯邦高級衛生專家建議美國人相互間不要握手，但川普總統絲毫不予理會，仍繼續與會見者頻繁握手。

(中時電子報)