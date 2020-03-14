搭乘日月潭纜車穿雲過霧，體驗難得美景。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村10萬株西班牙薰衣草，花開正盛。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

3月14日白色情人節，日月潭纜車籠罩在瀟湘煙雲中，更顯夢幻浪漫！來自台中市的陳儒俊特別選在初次約會定情的日月潭纜車，向相戀2年的女友胡愷芯求婚；九施文化村工作人員特別幫他布置氣球和鮮花，讓他在浪漫的日月潭微笑山谷空中，順利擄獲美人心。

九族文化村經理黃瑞奇表示，男主角陳儒俊是科技業工程師，女主角胡愷芯擔任美甲彩繪師，因為九族是他們兩人第1次約會的地方，加上現在櫻花盛開，還有紫戀薰衣草活動，因此特別選在白色情人節求婚；女主角事前不知情，在上纜車那一剎那，發現氣球和花束，還有男友拿出戒指求婚，讓她感動不已。

黃瑞奇表示，在日月潭纜車上，連同今日已經有五5對新人求婚成功，其中對是外籍人士、2對是本國籍的人士，也讓纜車成為浪漫求婚的新勝地。

日月潭煙雨濛濛，但是遊客不減興致，面對煙波湖上的山嵐景致，搭乘纜車穿雲過霧更是難得的經驗，讓他們更推薦大家下雨天更要搭纜車。

目前，九族文化村櫻花大道和纜車站的停車場，數百棵的富士櫻開得正漂亮；歐洲花園的10萬株西班牙薰衣草也接力登場，預估15日天氣放晴，將吸引更多人入園賞花，放鬆心情，健康「森」呼吸。

九族富士櫻留戀春風，迎風綻放。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

(中時 )