新婚不久的歌手Bii畢書盡今天下午出席杜鵑花音樂會，在大安森林公園露天音樂台開唱，這是他坦承當爸後首次公開表演，雖然他已晉升人夫，又即將為人父，但魅力依舊不減，所到之處吸引眾多迷妹包圍，他一連演唱多首歌曲，包括新歌〈你YOU〉，可惜表演〈我比從前想你了〉時一度忘詞，不過敬業的他立刻要求重唱，事後他在臉書發文「新歌首唱是要送給大家的情人節小驚喜，我應該唱的ok吧」，還不忘自嘲「好怕這首忘詞，結果忘了別首」。現在全球疫情緊張，畢書盡也貼心提醒歌迷勤洗手、戴口罩，並且約定彼此都要健健康康的。

畢書盡婚後魅力不減，今天的演出依舊吸引眾多粉絲到場。（圖／林士傑攝影）

畢書盡在2月14日西洋情人節晚間，透過臉書宣佈結婚，不過對象並非交往8年的女友Jessie，而是認識不到一年的H小姐，當時經紀人否認H小姐有喜，並說如果有懷孕一定會在好的時機跟大家講。事隔不到一個月，H小姐就被媒體拍到大腹便便，畢書盡也在臉書發文承認「謝謝大家的關心，的確如同新聞報導，我在學習當老公的過程中開始要調整心態準備當爸爸了，這對我來說是很開心的消息，除了照顧好家庭之餘我也會繼續認真做好我的工作，再次感謝大家的關心。」

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(中時電子報)