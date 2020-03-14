伊朗總統羅哈尼今天表示，儘管美國進行「最大施壓」，展開鴨霸的制裁，伊朗仍投入對抗新冠肺炎的光榮戰役。

官方伊朗通訊社（IRNA）報導，羅哈尼（Hassan Rouhani）與副總統、總統顧問群和總統府幕僚長開會時作以上表示。

疫情蔓延導致民眾恐慌，他認為，媒體應就政府抗疫能力與措施鼓舞人心廣為報導。

羅哈尼說，各國現在無不積極對抗新冠肺炎（COVID-19），疫情對人類構成威脅，美方實行制裁，卻阻礙用來遏制疫情的海外醫療和緊急用品供應。

他呼籲保持冷靜、傳達正確訊息並鼓勵大眾參與抗疫，尤其不能忘記醫務人員的努力和奉獻，同時強調政府多年來提升醫療和衛生基礎設施的施政作為，才能有今天的成果。他希望向人民明確而精準傳達相關訊息，對抗無的放矢的漫天謠言。

羅哈尼也表示，媒體應該試圖避免此一議題遭到政治化。

IRNA網頁上公布的疫情分布圖顯示，截至14日止，伊朗全境累計已有1萬2729例確診病例、611死，其中德黑蘭省3323起病例最多。

馬贊德蘭省（Mazandaran）、伊斯法罕省（Isfahan）、科姆省（Qom）、吉蘭省（Gilan）、中央省（Markazi）、呼羅珊省（Khorasan Razavi）、瑟姆南省（Semnan）分別有1206、1057、920、797、698、425、409例確診病例。

(中央社)