行政院13日以抵觸《空汙法》為由，宣告《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》部分條文無效，台中市府13日表示，該自治條例2016年公布，已生效施行4年，在市府依法關閉中火2部燃煤機組後，中央迅速宣告條例無效，時間點令人質疑，市府將依法聲請釋憲，並向司法院提出定暫時處分，全力捍衛市民健康。

對此，立委蔣萬安在臉書上表示，不認同行政院這種傷害台中市民健康權益的作法，完全是政治操作，行政院先前提出整體能源轉型路徑，其中「降低燃煤比例的主張」，難道只是口號？抑或根本做不到？繼「國土計畫法」開空白授權的例外後，又要讓地方縣市政府解決空污的努力付諸流水嗎？

蔣萬安認為，解決空污，減少燃煤比例，對於「生煤、石油焦」進行管制，這是民眾所企盼的。政治應該是要讓民眾的生活過的更好，民進黨政府不應該在大家心力集中在防疫、還有解決對於經濟的衝擊的時刻，先推動「修惡國土計畫法」、現在更宣告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效。

(中時電子報)