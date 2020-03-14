豬鼻子沙灘遭亂丟垃圾，環保局打擊不法汙染。(環保局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市環保局於14日上午接獲陳情，位於大園區沙崙里的「豬鼻子沙灘」遭棄置漁業廢棄物，環保局、海管處及大園區環境清潔稽查中隊聯手合作並花2小時完成清理，並由竹圍派出所循線追查行為人，後續將依法處分。

位於大園區沙崙里竹圍漁港旁的桃園隱藏版療癒景點「豬鼻子沙灘」，因其消坡塊形狀像極豬鼻子，故獲此稱號。環保局14日上午接獲民眾及海岸巡護隊相繼通報豬鼻子沙灘旁遭棄置保麗龍板、保麗龍球及繩索等捕魚用品，並第一時間由環保局、海管處及大園區環境清潔稽查中隊通力合作，自上午11時清理至下午2時，以最快速度完成清理，還給市民美麗乾淨的海岸線。

環保局同步請大園分局竹圍派出所已持續調閱附近監視器畫面找尋可疑車輛，並循線追查，後續將針對行為人依廢棄物清理法處分。

環保局呼籲，民眾請勿隨意丟棄漁網、塑膠或保麗龍、浮球等漁具用品，以免觸法。另本市環檢警結盟的合作稽查模式已成立，未來將持續密切合作，打擊不法污染環境行為，呼籲不肖人士切勿以身試法。

民眾若發現有違法傾倒與掩埋廢棄物、河川污染及其他環境污染情事，請立即向桃園市政府環保局提供線索，並可隨時利用市府1999專線通報環保局處理。

(中時 )