戴資穎在全英錦標賽8強淘汰泰國李美妙比賽精華。（嵌入自愛爾達體育家族）

台灣「羽球一姐」戴資穎明晨將在全英錦標賽4強對決里約奧運金牌得主馬琳，但因我國對英國的旅遊警示升至第3級「警告」，小戴與其他中華隊成員打完全英後，回台都要接受14天的居家檢疫。不過小戴欣然接受，強調：「只有這樣才能守護我們自己的家園！」

得知回國後必須居家檢疫，小戴在IG放上自己戴口罩的照片，表示：「我相信這也是保護自己最好的方法了，回國後要第一次14天沒辦法練習和待在家裡不能出門...只有這樣才能守護我們自己的家園。」

其實，戴資穎這次去英國伯明罕比賽，與團隊都盡量避免外出，真要出去一定戴口罩，但也透露曾遭到不友善的對待。但她還是強調：「別人不守護我們管不著別人，但我們要為了自己的家園，時刻的叮嚀自己戴口罩、勤洗手，還有需要自主管理和居家檢疫的人，都要確實的遵守規定。」

戴資穎和「羽球一哥」周天成等中華隊成員，預計周二陸續抵台，在居家檢疫的情況下，選手們將不回國訓中心，待14天後確認健康無虞再進駐。

居家檢疫讓運動員們無法保持訓練，幸好國際羽球巡迴賽也喊卡了。世界羽聯（BWF）今晨公告，在全英錦標賽結束後，BWF世界巡迴賽與其他BWF認可的賽事，在4月12日之前全部暫停，小戴等選手暫時沒有出賽壓力。

(中時 )