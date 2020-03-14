香港衛生署和香港醫院管理局今天（14日）舉行簡報會，通報目前新型冠狀病毒肺炎確診病例累計達140例，已經開始出現境外移入病例。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天確診的患者中，有3例都有境外旅遊史。第1例是居住在柴灣的39歲女子，2月29日至3月11日期間曾到訪杜拜和西班牙馬德里，3月11日回到香港，12日出現症狀，13日送往醫院治療。

第2名確診患者為居住在大埔的59歲男子，與2名稍早前確診的埃及旅行團成員居住在同一座樓，跨部門應變小組將前往了解該男子的感染途徑，以防再次出現社區感染。

第3名確診者是居住在清水灣道的28歲女子，1月23日至3月11日期間曾到訪英國倫敦，11日回到香港後，翌日開始發燒、咳嗽，其後入院接受治療。

香港醫院管理局數字顯示，截至今天，香港計有54名確診患者在醫院接受治療，其中4人死亡。

(旺報 )