廢死聯盟執行長林欣怡沉寂一天後，在臉書轉PO網友貼文表達自己心聲 (圖／翻攝自林欣儀臉書)

新店昨晚(13日)發生23歲的直播主王秉華拿生魚片刀狠捅無辜騎士的駭人案件，震驚全台，消息曝光後引起全台民眾憤怒，甚至有人要廢死聯盟「踹共」。對此廢死聯盟執行長林欣怡沉寂一天後也終於表態。

過往平均一天PO 4、5次文的林欣怡，今天(14日)沉寂將近一整天後，終於在臉書有所表態，她轉PO了網友的文章。該網友開頭先表示「難過的是，經歷了鄭捷、小燈泡到去年我們與惡的距離播出，發生這些事件後群眾第一個反應還是差不多的」，接著提出10大點，包括不要轉載案發圖片與畫面；不要觀看任何媒體，讓自己心靈休息一下；多關心別人；不要株連九族；記得擁抱家人；若媒體打擾死者家人就拒看拒聽等話語。

該網友更強調「不要叫廢死聯盟踹共，人不是他們殺的，也不是因為他們呼籲廢死，才會發生隨機殺人」，更說「保持信任別人，這是偶發事件，每個國家都有這種隨機殺人犯，台灣沒這麼糟糕」。

該網友PO文一個小時後，廢死聯盟執行長林欣怡也在臉書分享此篇貼文，表達自己立場。

(中時電子報)