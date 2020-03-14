PTT女神qn痛斥病態，並呼籲外界別看影片。(取自qn臉書)

20200314中天新聞 「回娘家吃飯」與妻口角 直播主掄刀砍死無辜騎士

自稱「小鄭容和」的23歲王姓直播主，因與新婚妻子口角，竟一時情緒失控，持刀下車捅死正在等姊姊下班的林姓機車騎士，行兇影片也在網路瘋傳，殘忍行徑令人髮指！對此，PTT女神qn（黃拉結）更透露看完影片後，心情久久不能平復，且超級難過，呼籲還沒看過影片的人最好別看。

PTT女神qn在臉書寫道，到底是有多病態才會跟老婆吵架後隨機亂捅路人給老婆看證明自己有夠兇？「被害人從後方突然被刺一刀，完全不知道發生什麼事、後來失血過多慢慢倒下直到死亡；捅人的兇嫌卻在案發後感覺一派輕鬆、還叼著煙吊兒郎當的離開，彷彿沒有發生任何事一樣。」

她也呼籲還沒看過影片的人最好別看，因為她在看完後心情久久不能平復，覺得超級無敵難過，「一種無能為力的無助感一直浮上來。」更認為嫌犯開始用一些說法為自己開脫，背後可能有人告訴他怎麼做怎麼說才不會被判處極刑，感覺就想朝「他有精神疾病」方面去著手，真的很可惡！也希望法官能正常審理這件案子，別讓被害者白白犧牲。

自詡為「小鄭容和」的王姓直播主，犯案後自稱罹患思覺失調症，有解離性人格分裂，因當時與妻子爭吵一時情緒失控，才會持刀隨機朝機車停在車子前方的林男猛刺一刀。

(中時電子報)