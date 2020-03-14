因應新冠肺炎疫情衝擊，紓困振興產業，除了特別預算600億元外，行政院也彙整各部會基金及可移緩濟急的公務預算另投入400億元，行政院發言人Kolas今天表示，行政院長蘇貞昌已指示加速公共建設投資，擴大內需。

因應新冠肺炎疫情對經濟衝擊，總統蔡英文12日召開國安高層會議，指示在最短時間落實政府部門投資與採購，加速擴大內需。

Kolas指出，蘇貞昌已指示各部會及各國營事業單位盤點原本就要執行的公共建設、採購或投資，要加速進行，不能有所延遲，以政府現有的資源先帶頭進行擴大內需。

除政府帶頭外，Kolas說，也將對民間廠商提出誘因，提出振興紓困方案，鼓勵民間廠商繼續投資，雖然會造成部分的稅損，但可達到擴大內需的效益，以維持台灣整體經濟穩定。

立法院日前通過新冠肺炎紓困振興特別預算600億元，除了600億元，政院也彙整政府各部會的基金、可移緩濟急的公務預算等，在600億元之外，另投入約400億元預算紓困，總計將投入1,000億元紓困並振興產業。

(工商 )