為嚴防疫情境外輸入，北京在機場採取更嚴格的措施，14日起健康狀況正常的旅客，下機後會被統一送到中國國際展覽中心新館（新國展），作為旅客運轉集散地，若要到外省市，由各省市駐京辦人員，採取「及時接轉、隨到隨走、有序分流」方式，把人接走，不進北京；若要進北京，會以「出艙門進家門」的高規格，安排專車送至居住地。從機場到新國展，每人都至少會量三次體溫。

綜合陸媒報導，由於北京首都國際機場T3已被劃設為專區，集中停靠疫情嚴重國家入境航班，北京市疾控中心副主任龐星火指出，將以新國展作為首都機場疫情高發國家入境北京的旅客轉運集散地。

新國展距離首都機場8公里，只要下機後沒有咳嗽、發燒等症狀者，將統一送到新國展，從出海關、上接駁車，進新國展，至少會量三次體溫。

在北京，除北京外的其他30省市，皆有「駐京辦」，此次就是由各地駐京辦人員到新國展擺設集散攤位，譬如若要從北京前往四川，就前往川京辦的櫃檯，工作人員會採取「及時接轉、隨到隨走、有序分流」原則，將人盡速轉運到四川，避免他們進入北京。

若是要進入北京，則提供接送到家服務，有固定住處者，各區安排專車專人送至居住社區，嚴格執行14天的居家觀察；無固定住處者，各區安排專車專人送至本區集中觀察點。對於短期進京出差者，則安排專車專人送至指定旅館，並接受健康管理。對私家車來接且確定為居家觀察的，各區負責登記接機人員和旅客詳細信息、簽訂承諾書後，核實無誤的允許返回居住社區。

(旺報 )