日本首相安倍晉三14日召開記者會指出，正考慮調降消費稅等幾個選項，以支撐受新冠肺炎疫情重創的經濟，但也強調目前尚不到頒布緊急狀態的地步。安倍並重申，日本仍持續籌備今夏登場的東京奧運。

安倍在記者會上表示：「近期的重點是遏阻新冠病毒疫情，接下來就是穩住日本經濟陣腳，我們將採取大膽空前的措施來達成。」

安倍的發言凸顯出，旅遊禁令與各式活動停擺讓消費冷卻之下，日本決策者憂心經濟步入衰退的風險日增。

為紓緩疫情對經濟的衝擊，安倍政府打算從財政和貨幣雙管齊下救市，除政府已研議大規模財政支出方案，預料日本央行也將擴大貨幣寬鬆。

此外《日經新聞》14日報導，安倍指示心腹幕僚、執政自民黨稅制調查會會長甘利明（Akira Amari），研究如何減稅救經濟。

報導引述甘利明指出，他與安倍針對預算、稅務措施等多種選項進行討論，以求維持經濟成長。

日本財相麻生太郎日前表示，財政部不反對透過減稅扶持經濟。

由於日本的公共債務擴張到經濟規模的2倍，因此長久以來談到提振經濟措施，多不會將減稅列入考量。有國會議員呼籲暫時調降消費稅，至今仍未獲政府採納，日本消費稅去年10月才由8％上調到10％。

美國總統川普鑑於新冠疫情愈演愈烈，已宣布全美進入緊急狀態抗疫。不過日相安倍周六表示，日本目前的狀況，尚無發布緊急狀態令的必要。

另外儘管疫情全球延燒，2020東奧和帕運恐延期或取消的質疑不斷，安倍重申，他希望夏季奧運能如期舉行。

(工商 )