新冠疫情自1月爆發以來，第一線的醫護人員都非常辛苦，成功為台灣守住了防線，至今只累計53例確診病患，跟鄰近國家相比，防疫工作做得相當到位，而有名網友李芮萱在臉書PO出在疾管署工作的人的心聲表示，台灣為防疫準備了17年，就是怕再度被世界拋棄。

相較於各國因為防疫動作太慢、輕視疫情等等，導致民眾需要屯糧、搶口罩或是其他民生用品，台灣不用為了這些煩惱實在是相當幸福的一件事，而網友李芮萱在臉書PO文表示，「你的歲月靜好，不過是有人為你負重前行。」自己有個好友的妹妹在疾管署工作，好友誇獎妹妹怎麼這麼棒的時候，得到妹妹吶喊式的回答。

在疾管署工作的妹妹表示，「我們臺灣為了這一天，準備了十七年了啊！十七年前，世界拋棄臺灣的那一刻後，我們疾管署就一直在準備，不斷地在演練，就是要防止如果又再度被世界拋棄，不能重蹈覆轍、也不要再失去誰了！」

17年前因SARS爆發和平醫院封院。（圖／報系資料照）

17年前也就是SARS爆發時，當時世界衛生組織表示，台灣因為是中國大陸的一個省份，所以並沒有辦法獲得直接幫助，但仍可以從其他國際管道獲得支援，不過當時仍有37人死亡，死亡率高達10.7%。

回憶起當時那段痛苦的時間，許多人應該會相當痛苦，不過也是這段經歷，讓我們在面對這次新冠肺炎的時候，可以有更多經驗，更有效的控制病毒不要散播出去，也不要再次被世界拋棄。

(中時電子報)