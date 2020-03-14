大專足球聯賽準決賽，銘傳涂紹捷對台體進球。（嵌入自SSUtv Sports）

2003年以主將身分率銘傳大學贏得「千萬獎金」的大專聯賽冠軍，曾台霖隨後轉任教職，又等了17年才再嘗爭冠滋味。銘傳今以2比1擊敗台灣體大，殺入4月2日的大專聯賽冠軍戰，曾台霖感性的說：「我覺得這是我對高教練的責任。」

曾台霖所說的，就是將銘傳足球隊教鞭傳承給他的老教頭高庸。83歲的高庸今天也在輔大足球場現場，看著子弟兵陳仕勛、涂紹捷下半場攻破台體大門，搶下決賽門票。

「帶這麼久終於打入冠軍戰，我覺得這是責任，」曾台霖說：「高教練一直跟著我們、提拔我們，就是希望這個球隊可以拿到冠軍。」

銘傳往年在大專聯賽都是爭季軍，去年卻被擠出4強。不過去年參加台灣企業甲級足球聯賽，雖以倒數第2做收，但曾台霖堅持打組織控球的策略，於企甲狂繳學費卻在大專收割，複賽拿下第2。今與台體拚搶決賽門票，銘傳雖然傷了王仲禹、藍浩宇、簡鵬晏3大主力，下半場仍把握邊線球與戰術角球攻擊，兩度破門。

「說起來也有點運氣，死球戰術是我們最近特別練的，結果都發揮作用，」曾台霖表示，自從涂紹捷這批好手加入後，銘傳有不少來自惠文高中的球員，整合隊形比過去容易，也透過企甲的試煉，逐漸打出自己的風格。

至於和北市大爭冠，曾台霖坦言將是硬仗，「北市大球員的個人能力，防守紮實，對手對他們很難進球，身體對抗上我們也會吃虧。我們可能要在戰術方面想辦法，找出他們弱點來突破才行。」

(中時 )