昨（13）台灣虎航董事會中通過新任董事長由陳漢銘擔任，由於陳漢銘年僅41歲，父親陳忠源是小英基金會董事，春福建設前董事長，因此這項任命遭質疑屬政治酬庸，華航14日發布新聞，說明陳漢銘擔任華航董事三年多，對集團運作及航空公司治理具相當程度熟稔。

華航指出，陳漢銘自2016年7月起擔任華航董事，2019年11月開始則以華航法人代表身份，擔任台灣虎航董事；陳漢銘任職華航集團董事職務多年，期間積極推動各項革新業務，並參與重大決策，對集團運作及航空公司治理具相當程度熟稔。加上其擁有英國伯明罕城市大學企業管理碩士學位，過去實務上亦累積豐富之企業經營管理經驗。

華航表示，台灣虎航董事長之推派、任命，單純基於專業以及公司永續治理之考量。相信新的經營管理團隊，同時具備年輕、專業及熱忱有衝勁的特質，未來定能帶領台灣虎航～台灣航空業的新世代品牌，朝向更創新開放且穩健獲利之目標邁進。

華航已指派台灣虎航原任董事長兼總經理張鴻鐘擔任華航日本地區處長兼東京分公司總經理，現任日本地區處處長兼東京分公司總經理張明瑋則接任台灣虎航總經理。

(工商 )