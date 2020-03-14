周末嚴防乾冷空氣！氣象專家彭啟明指出，接連幾天的雨勢已漸漸離去，轉為從西北方的乾冷空氣向台靠近，除了天氣轉乾冷，接下來2日清晨更易受「輻射冷卻」影響，恐出現11度的極端低溫。不過下周一（16日）後，全台會逐漸回暖，氣溫呈現「爬樓梯」趨勢，帶來春暖花開的天氣。

彭啟明在《氣象達人彭啟明》表示，隨著雲系漸漸東移，連日的雨勢在今（14）午後已逐漸轉乾，但西北方的乾冷空氣輾轉來報到。彭啟明表示，儘管已來到3月，今年北方冷空氣還是很活躍，東京甚至出現飄雪景象，預估還會冷一陣子，不過台灣主要在周末2天最顯著。

彭啟明指出，明後天（15,16日）清晨最冷，由於受到輻射冷卻影響，北部低溫可下探13,14度，空曠處更更不排除出現11,12度的極端氣溫；南部氣溫大約也落在20度左右，彷彿又回到冬天的天氣，民眾要多加注意保暖。

彭啟明指出，明後天（15,16日）清晨最冷，由於受到輻射冷卻影響，北部低溫可下探13,14度。（摘自彭啟明臉書）

不過彭啟明表示，這波冷空氣最多就是到下周一（16）清晨而已，隨後逐漸回暖，且氣溫呈現「爬樓梯」趨勢，和本周「春寒料峭」的天氣相比，下周大幅度回溫，直到月底都是「春暖花開」的好天氣。

彭啟明提醒，接下來天氣主要為乾冷，下周的天氣只剩東半部還有部分雲系殘留，還是會有部分水氣。下周二（17日）晚間預估又有一波鋒經過，周三（18日）東北半部會比較潮濕。

彭啟明表示，下周氣溫呈現「爬樓梯」趨勢，直到月底都是「春暖花開」的好天氣。（摘自彭啟明臉書）

(中時電子報)