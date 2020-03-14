北市大林偉傑在延長賽攻破輔大球門。（嵌入自SSUtv Sports）

從小到大一起並肩作戰，這次卻只有一人能夠拿到大專足球聯賽（UFA）冠軍戰的門票，2018亞運國腳林偉傑、林明偉今天「兄弟鬩牆」，結果哥哥林偉傑在延長賽攻入全場唯一進球，幫助北市大1比0氣走地主輔仁大學，4月2日將與銘傳大學爭冠。

「今天進球只是像平常的一樣輕鬆推射，最大功勞是團隊和學長的助攻。」北市大致勝功臣林偉傑賽後不居功，也不忘鼓勵輸球的弟弟，「今天過了就過了，未來的路還很長，還有兩周可以準備，相信他可以做好調整，下一場拿下季軍！」

林氏兄弟都是國內足壇的新銳攻擊手，林偉傑大林明偉1歲，但林偉傑曾赴英國踢球，休學1年，變成兄弟念同一年級，高二那年還一起幫助新北清水高中贏得隊史首座高中聯賽冠軍。只是去年夏天畢業，兩人卻選擇了不同的大學。

「要上大學前我們討論過要不要分開，各自去其他隊，吸收各隊的精髓，」林偉傑說：「像輔大就有周宇杰、吳彥澍這些好手，我弟在那邊就可以吸收，我在北市大也有很好的隊友，這樣我們都可以更精進。」

林偉傑（右）和林明偉在兄弟鬩牆後合照。（李弘斌攝）

由於北市大與輔大正規時間踢成0比0，打入延長賽，兄弟倆都踢滿120分鐘。第97分鐘北市大陳威仁右路擲入邊線球，前鋒白劭宇吸引包夾下底橫傳，助攻林偉傑打破平手僵局，也讓北市大在校長戴遐齡現場督陣下，締造連10屆殺入UFA決賽紀錄（含台北體院時期），離衛冕只差一步。

林偉傑說，前年奪冠，去年沒進4強，他也進行自我調整，如今大一就有機會爭奪冠軍，「我當然希望再拿一次！個人方面，既然今天已有進球，希望冠軍戰延續下去，爭取金靴獎！」

(中時 )