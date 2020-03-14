新冠肺炎疫情在美不斷延燒，眾議院上周六（14）日緊急通過經濟救濟法案，內容包括病毒篩檢、提供有薪病假與加強失業保險等。企業也不落人後，谷歌、沃爾瑪與Target等都加入抗疫行列，提供快速篩檢。這項義舉激勵上述公司股價收盤強漲逾9％。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上周六宣布，眾院以363票贊成、40票反對，壓倒性通過疫情經濟救濟法案。該法案重點為美國民眾能免費接受病毒篩檢、對在家隔離或檢疫民眾提供兩周帶薪假與家庭照護假、以及更完整的失業保險與救濟等。該議案本周將送交參議院進行表決。

裴洛西還表示，眾院在未來一周將開始討論新一輪立法，焦點將放在協助受創嚴重的產業與整體經濟。眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）指出，川普先前提議調降薪資所得稅，將涵蓋在該談判中。

另外美國企業也不落人後，鑒於疫情在美國擴大，已有超過1700人確診與40人死亡，主要因素之一是無法對新冠病毒進行廣泛與快速篩檢，因此網路巨擘谷歌表示將協助美國政府設立相關網站，讓民眾透過線上諮詢，來判斷是否需要篩檢。該網站周日晚間就會正式上線。

美國總統川普上周五（13）日在記者會上就特別點名谷歌，對該業者表達他的感謝之意。他說：「目前谷歌正投入1,700名工程師進行這項計畫，並且也已取得大幅進展。」

(工商 )