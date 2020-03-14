金價暴跌4.5％ 1983年以來最大周跌幅 22:402020/03/14 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受先前美股崩跌，導致投資者爭相拋售黃金以求取現金囤積，紐約金價周五（13日）一度重挫4.5％，雖然收盤跌幅縮減到4％，報每盎司1,513.11美元，不過周線仍大幅收低逾9％，創1983年以來最大周線跌幅。 總計金價從周一的1,702.56美元的7年高點至周五，已暴跌近200美元。 渣打集團分析師庫柏表示，由於美股持續受壓，在憂心資金流動性可能出現緊縮，促使金價也出現拋售潮。他還預期金價未來還可能繼續下探，除了追繳保證金的需要，還有為降低投資風險，投資者傾向脫售黃金來換取現金。 (工商 ) #金價 #來最大 #美股 #投資者 #黃金 也許您會感興趣 推薦閱讀 國外指數期貨贏家專欄－恐慌氣氛濃 三大美股期指摔 04:102020/03/10 證券．權證 避險資金湧 金價再衝高 04:102020/03/10 投資理財 美股重挫道指創史上最高跌點 A股低估值跟跌估有限 09:132020/03/10 財經 美股距「熊市」僅一步之遙 04:102020/03/11 證券．權證 《美股掃瞄》看好全球接力救市，美股大漲近5％ 08:362020/03/11 財經 《美股掃瞄》美股消息面：WHO宣告新冠肺炎進入「全球大流行」 09:432020/03/12 財經 《港股》恆指慘跌922.54點，創近3年新低 16:482020/03/12 財經 《美股掃瞄》美股消息面：恐慌蔓延，原油重挫、金價跌破1600美元 10:512020/03/13 財經 又有壞消息！美期指又崩逾600點…慘劇還沒完？ 12:362020/03/13 財經 美股絕地大反攻前兆 三大期指皆熔斷 20:192020/03/13 財經 財經熱門新聞 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 油價遭沙俄打趴！川普急了…救美頁岩油出大殺招 - 財經 慘案！比特幣狂崩50％ 末日博士竟爆粗口 - 財經 震撼！蓋茲退出微軟董事會 公司股價暴跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。