受先前美股崩跌，導致投資者爭相拋售黃金以求取現金囤積，紐約金價周五（13日）一度重挫4.5％，雖然收盤跌幅縮減到4％，報每盎司1,513.11美元，不過周線仍大幅收低逾9％，創1983年以來最大周線跌幅。

總計金價從周一的1,702.56美元的7年高點至周五，已暴跌近200美元。

渣打集團分析師庫柏表示，由於美股持續受壓，在憂心資金流動性可能出現緊縮，促使金價也出現拋售潮。他還預期金價未來還可能繼續下探，除了追繳保證金的需要，還有為降低投資風險，投資者傾向脫售黃金來換取現金。

(工商 )