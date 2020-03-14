據3月14日晚間最新統計，新冠病毒COVID-19在大陸確診總人數為8.1萬，每日新增病例僅約10例，而世界其他130多個國家確診總數已達6.5萬，且每日以數千病例快速增加。按此情勢，除大陸以外的世界各國確診總數將在短短幾天之內超越大陸確診人數。目前因歐美國家疫情爆發，已有大量旅居國外的大陸民眾設法兼程趕回大陸避難。

大陸國家衛健委在新聞發布會上表示，近期世界上有多國疫情爆發，民眾若無必要應避免出國，或前往疫情嚴重國家。

據大陸官方公佈的新冠疫情數字，3月14日晚間統計大陸(含港澳地區)確診總數為8.1萬，而全球其他已有診病例的130多個國家目前確診總數為6.5萬。此外，大陸近一周來每日新增確診人數多為個位數，且多半是輸入型病例，而其他130國每日新增確診病例總數每日都以數千人快速成長，尤其本周內增加了上萬例，預期未來病例增加速度會更快。

據大陸微博上民眾提供訊息指出，許多國外的親友近期大量返回大陸試圖避開疫情威脅，包括前陣子的韓國，以及現階段的義大利、西班牙、美國、法國、德國等。近日流傳的視頻中顯示，北京機場T2航站的行李輸送帶上堆積大量的行李，都是從歐美遠程返鄉的旅客所帶回。

從大陸旅居外國民眾所拍的視頻中顯示，這些疫情正在快速爆發國家，很多民眾似乎還未感受到威脅，義大利米蘭街頭多數市民依然當街無防護措施輕鬆漫步，英國政府更是兩手一攤，準備讓6至7成的民眾感染。大陸網民指出，「這種態度，如此做法，如果再不效仿我國的防控方法，新冠肺炎患者的數量或會指數級增長。」

網上的評論還指出，世衛組織已宣布新冠肺炎疫情已然大流行，大陸防控境外病例輸入的壓力將越來越大，必須嚴防死守，阻斷境外疫情輸入大陸的途徑。

目前除大陸以外全球疫情較嚴重的國家包括義大利（17660例）、伊朗（12729例）、韓國（8086例）、西班牙（5232例）、法國（3661例）、德國（3117例）、美國（2084例）、瑞士（1189例），其中歐洲國家與美國增加最快。僅13日一天之內就新增確診8146例，到14日晚間，這130餘國總計確診65152例，死亡2198例。

(中時電子報)