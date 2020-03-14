李來希在臉書說了三次「沒救了」 (圖／翻攝自李來希臉書)

國民黨不分區立委張育美昨天(13日)質詢農委會時，卻不斷介紹自己愛犬LULU的故事，對著照片隔空嬌喊「親親」，甚至要求PPT不要換那麼快，她要好好說說LULU的故事，讓全場人員傻眼，農委會備詢官員也在台上尷尬不已。對此全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書上痛批「就只有38席，其中還有這種奇葩」，更直言國民黨真的沒救了。

李來希在臉書PO文「親親！妳是怎麼來的？」，砲轟張育美「這是什麼天龍國的質詢」，李不滿表示國民黨立委只剩38席，當中竟然還有這種奇葩，是誰決定的？中常會？中常會難道荷包滿滿，口袋空空？完全想不通這種奇葩竟能端上檯面，真的沒救了。

李來希表示，最近朋友問他怎麼都沒到立院走動，他則回說早就沒有期待，「一群毫無戰力的反對黨，我們還能期待什麼」。李來希說，身邊依舊有朋友不死心，但現在看到這種奇幻式質詢，應該就能理解為何他當初反對國民黨不分區名單。

李來希最後說，就算換下「親親」，遞補的人會是「車車」(車宜靜)，又有什麼不同，再度痛批國民黨沒救了。

(中時電子報)