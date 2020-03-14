醉婦救護車上開金嗓 唱太好網友驚 23:002020/03/14 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 婦人酒醉救護車上開唱。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 救護車成卡拉ok？有網友在臉書社團「台東大小事」貼出1段民眾送醫影片，1名婦人疑似酒醉遭打，眼睛上還腫脹黑青，因難掩心中悲傷，經在救護車上引吭高哥歌，用哭泣的嗓音唱著《冷冷的心上人》，歌聲意外好聽，網友說：「醉成這樣還那麼會唱，真是不簡單！」 但也有網友指責，喝醉又被打還能唱歌，叫什麼救護車，浪費國家資源、人力，119、110請不要濫用。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #救護車 #網友 #台東 #哭泣 #嗓音 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢包機返台？桃園消防局10車待命 09:292020/03/10 社會 武漢台商第2波包機今返台 桃園消防局接獲「救護車待命」指令 13:082020/03/10 政治 好市多神秘管子超吸睛 網曝真正用途：醫院也用 18:272020/03/10 生活 獨／高爾宣媽爆哭全因她...曾入圍金曲新人 驚吐「暫停寫情歌」 20:152020/03/10 娛樂 機車載送檢疫婦惹議 基市與民間救護車簽約 19:112020/03/11 社會 高一兒心臟惡化今轉北榮 雲林父懇求禮讓救護車 23:042020/03/11 社會 12年前空軍中士靶場中彈死亡案 家屬聲請重新調查 10:542020/03/12 社會 12年前空軍中士中彈死亡案 重啟調查 04:102020/03/13 地方新聞 汽車自撞電線桿 駕駛沒事女友滿身血卡副駕亡 12:312020/03/13 社會 湯姆漢克隔離中報平安 04:102020/03/14 娛樂新聞 社會熱門新聞 新店直播主稱患思覺失調症 IG秀刀血祭無辜路人 - 社會 獨子無故遭刺死 死者老父斷腸回應 - 社會 隨機殺人男嫌常自殘！手臂都是刀疤 得知路人死冷回「喔」 - 社會 新店小鄭容和「思覺失調」成免死金牌？網怒預言下場... - 社會 新店隨機刺殺路人 兇嫌認了：知道自己的行為 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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