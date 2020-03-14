救護車成卡拉ok？有網友在臉書社團「台東大小事」貼出1段民眾送醫影片，1名婦人疑似酒醉遭打，眼睛上還腫脹黑青，因難掩心中悲傷，經在救護車上引吭高哥歌，用哭泣的嗓音唱著《冷冷的心上人》，歌聲意外好聽，網友說：「醉成這樣還那麼會唱，真是不簡單！」

但也有網友指責，喝醉又被打還能唱歌，叫什麼救護車，浪費國家資源、人力，119、110請不要濫用。

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(中時 )