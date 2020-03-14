義大利衛生部副部長皮耶爾保羅·西萊里(Pierpaolo Sileri)和義大利教育部副部長安娜·阿斯卡尼(Anna Ascani)均在社交媒體上發文承認，他們的新冠病毒檢測結果呈陽性。目前，兩位官員均在隔離中。

截至當地時間13日18時，義大利累計確診病例17660例，較上一日增加2547例，當天新增死亡病例250例，累計死亡1266例。

(中時電子報)