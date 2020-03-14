林義芳戲裡火冒三丈。（翻攝自youtube）

何依霈（左）飾演林義芳的女兒。（翻攝自youtube）

劇中爭吵戲。（翻攝自youtube）

林宜禾外型俏麗。（取自臉書）

67歲資深演員林義芳在八點檔《炮仔聲》中，戲裡女兒何依霈為了討家產，把家裡鬧得雞犬不寧，林義芳一方面被氣得火冒三丈，撂話要把財產全裝進棺材裡，一毛都不分給她，最後揚言不要她這個女兒，另一方面他又心疼女兒被男人騙了，鏡頭前把父母難為的心情表現得淋漓盡致。

生活中，小孩們也曾發生家產紛爭？林義芳說：「他們不敢，我的小孩都很乖，我也沒什麼財產，身上沒錢就不會有糾紛，。」他的女兒林宜禾剛出道，林義芳常到女兒臉書按讚，默默幫她加油打氣，女兒拍戲也不敢探班，深怕她有壓力，螢幕硬漢形象的他，生活中盡是為人父的柔情。

林義芳今年年初號召徐亨、盧靚、阿吉仔、陳宇風等藝人在桃園八德共同投資經營「真功夫音樂餐廳」，近來因疫情蔓延，林義芳今（14日）坦言餐廳生意多少受影響，1月份的營業額約500萬，2月份跌了一半，每個月人事等開銷至少要120萬，苦嘆「餐廳雖然有開放空間，民眾還是擔心到人多的地方」，若真的撐不下去，他和其他股東們可能做其他打算。

音樂餐廳前後股東投資共約2000萬，占地約300坪，光是圓桌就有30桌，提供中式餐飲美食 。林義芳當初個人投資約500萬，盼能重現豬哥亮餐廳秀的榮景，他2年前因戒菸胖10公斤，這半年來忙餐廳的壓力讓他暴瘦6公斤，「餐廳新舊客人都有，如果沒碰到疫情，應該會一天比一天好，但現在少一半，只能先辦活動吸引客人。」

林義芳30多前曾發現大腸癌，腸子切了一小段，2年多前因為血尿，檢查後才知道是膀胱癌，現在每半年需要回診追蹤檢查，「我運氣好，都及早發現，天公伯疼好人」，他聽從醫師建議戒菸，「但嘴巴沒東西就想吃，口香糖太甜，所以現在改嚼檳榔，朋友兄弟分著一起吃，我沒算1天吃幾顆」。

他在螢幕演出過許多經典角色，「大哥」形象深植人心，年近70的他，長期以來過著夜貓族的年輕人生活，他常一個人晚上泡茶、看電視，直到天亮才睡，若有早班的拍戲通告就直接去，「以前在民視拍戲都是晚上錄影，有過2天沒睡，早早躺在床上也睡不著，這習慣改不過來了」。

(中時 )