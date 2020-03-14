新北市新店區發生騎士被刺死的隨機殺人案，引發時代力量立委王婉諭質疑疑被害人家屬是否得到協助，台北地檢署14日晚間表示，新店分局派員到慈濟醫院對被害人家屬實施被害慰問及關懷協助，並提供犯罪被害人保護協會台北分會的「犯罪被害人權益手冊」給家屬，台北分會已經與被害人家屬聯繫約定將見面會談，視家屬需求提供各項後續關懷服務。

(中時 )