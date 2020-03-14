新店隨機殺人案 犯保台北分會已關懷協助 23:372020/03/14 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店隨機殺人案犯保台北分會已關懷協助。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區發生騎士被刺死的隨機殺人案，引發時代力量立委王婉諭質疑疑被害人家屬是否得到協助，台北地檢署14日晚間表示，新店分局派員到慈濟醫院對被害人家屬實施被害慰問及關懷協助，並提供犯罪被害人保護協會台北分會的「犯罪被害人權益手冊」給家屬，台北分會已經與被害人家屬聯繫約定將見面會談，視家屬需求提供各項後續關懷服務。 (中時 ) #被害人 #家屬 #台北 #關懷 #分會 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市女性購屋力 稱霸六都 04:102020/03/10 產業．科技 高市防疫關懷包 送免費追劇 04:102020/03/10 地方新聞 台中400關懷據點 疫期苦撐 04:102020/03/11 地方新聞 社福機構兵棋推演 模擬群聚感染應變 04:102020/03/11 地方新聞 高一兒心臟惡化今轉北榮 雲林父懇求禮讓救護車 23:042020/03/11 社會 住院險免等待期 國壽首鳴槍 04:102020/03/12 投資理財 彰化縣政府中部第一和慈濟簽署合作 五大領域關懷不足角落 20:252020/03/12 生活 新北愛心大平台 向新住民伸援手 04:102020/03/13 地方新聞 新冠肺炎期間 台北101觀景台營業時間縮短3小時 15:502020/03/13 消費 鄭文燦視察衛所 慰勞防疫人員 01:332020/03/14 生活新聞 社會熱門新聞 新店直播主稱患思覺失調症 IG秀刀血祭無辜路人 - 社會 隨機殺人男嫌常自殘！手臂都是刀疤 得知路人死冷回「喔」 - 社會 獨子無故遭刺死 死者老父斷腸回應 - 社會 新店隨機刺殺路人 兇嫌認了：知道自己的行為 - 社會 新店小鄭容和「思覺失調」成免死金牌？網怒預言下場... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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