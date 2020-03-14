立法院社會福利及衛生環境委員會安排3月16日(周一)考察「北部地區醫療院所防疫整備狀況」引發爭議；衛環委員會召委邱泰源辦公室發聲明表示， 安排過程十分用心謹慎，不但徵求相關單位的意見，也皆先與拜訪醫療院所之負責主管充分溝通並獲得同意。

聲明指出，對於武漢肺炎疫情防治，台灣在政府卓越領導、醫療防疫人員努力及全民支持下，防疫成果世界各國稱羨。而政府不斷超前部署，鞏固防疫成果，吾人理應全力持續支持。

本次考察安排的主要目的，包括1.立法院同仁關懷鼓勵各級抗疫醫療院所及人員，2.了解各級醫療院所抗疫過程的需求並協助解決困難。

聲明指出，安排過程十分用心謹慎，不但徵求相關單位的意見，也皆先與拜訪醫療院所之負責主管充分溝通並獲得同意。且因考察的檢疫裝備都在醫院外面，絕不影響院內醫療作業。而主管機關隨同考察部分則建議以副主管參與即可並特別限制出席人數，以減少行政機關人力支援，陪同人員遠低於委員會開會官員須出席之人數。

聲明指出，立法院安排之議程一定以防疫工作為最優先，此為朝野立委所共識。而一切疫情訊息則以中央疫情指揮中心所發布為準。

聲明表示，各縣市醫師公會更是從一月初即整合啟動醫界所有力量，全力配合政府協助抗疫至今。全國近兩萬家診所更是一開始即置之險境在社區守住防疫第一線，奠定防疫成效的基石。

(中時 )