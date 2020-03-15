隨著近視人口快速上升、年齡下降，各種眼睛疾病也隨之而來，台灣最大連鎖眼科集團大學光將受惠長線趨勢。

看好人口老齡化、近視率上升趨勢，日前出爐的亞系外資報告，看好台灣最大連鎖眼科集團大學光將受惠，這家成立超過25年的公司，搭著眼科大趨勢，成為市場矚目焦點。

在1張泛黃照片裡，發現了台北市長柯文哲的身影，原來「阿伯」還是大學眼科總裁林丕容在台大醫學院同寢室的室友。林丕容的人生很「斜槓」，他從念醫學院開始，就陸續考取各項證照，包括西醫師、中醫師、公共衛生、證券金融分析師、高級營業員、會計師和化工工程師等，住院醫師結束後，一邊兼任主治醫師一邊創業，從眼科起家。

全台首家 引進近視雷射機

大學眼科第1家診所開在新生南路、台灣大學對面，但是年輕醫師不受青睞，後來第2家開在三峽祖師廟旁，是個小地方，有很多老人家，口碑很快就傳播出去。大學眼科初始以白內障手術聞名，早年林丕容在美國看到應用技術，因此花了當時僅有的一半資金，買了全台灣第1台超音波設備，當時1個月最多可以開近兩百台手術。

持續併購眼科 也布局中國

近年大學光也朝向複合式中心發展，將眼科與眼鏡門市放在一起。林丕容解釋，一般眼科有人潮，但缺乏好的驗光師服務；加上驗光師法修正後，規定15歲之前的學童第1次驗光和配鏡都需要醫師處方籤，必須到眼科看診，不能直接去眼鏡行配鏡。

大學光目前全台共有22家含眼鏡門市與眼科診所的複合式中心、20家獨立眼鏡門市及5家醫學美容診所，大學眼科全台有近百位醫師，每年診治人次超過70萬，規畫5年內大型複合式中心要達到50家。在中國也有8家眼科診所及8家眼鏡門市，銷售比重約占公司1成，同時與中國第3方最大醫療檢驗集團迪安控股合作。

近視雷射 市占率高達5成

目前在眼科方面，主要聚焦在白內障老花、近視老花、近視防控等3大領域，眼鏡也走向愈來愈精密，例如數位鏡片等。在台灣，大學眼科在近視雷射的市占率約5成，在白內障這塊，依健保署統計，每年約有22萬人接受白內障手術，另外，自費高階晶體部分，大學眼科目前約占10~15%。

林丕容形容，「現在近視比例就像火箭一樣快速飆升。」近距離、長時間閱讀時間，就會刺激讓眼軸變長變成近視，「就像長高一樣」。而近視不是只有度數問題，青光眼、白內障、黃斑部等眼睛疾病也因此大增。

(中時電子報)