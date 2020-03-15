別以為只是小感冒，小心！死於「肺炎」的人比「肺癌」多。近日全球因為武漢肺炎疫情延燒，確診病例持續增加中，搞得人心惶惶……；相信許多民眾對此一病毒仍感到陌生，內心的恐懼也不言而喻。其實不論是不是多了武漢這個地名，單就肺炎對人體的威脅來說，早已是不容小覷，根據衛服部統計指出，肺炎已連續3年高居國人10大死因第3位，每年約有逾萬人死亡，常見症狀包括：咳嗽、胸痛、發熱、呼吸困難……等，從輕微到嚴重不一而足；你對肺炎的了解有多少？關於肺炎，小編特別整理出你我最應該關心的3件事，以下跟著小花平台一起來了解。

●何為肺炎？肺炎的種類有哪些？

所謂的肺炎是指肺部因為各種病原體像是細菌、病毒等或自體免疫疾病及其他經由化學、物理傷害造成的感染或發炎，依其症狀可分為5大類：

種類1：細菌性肺炎

最常引起肺炎的細菌為肺炎雙球菌，易發病於冬天或春天。

種類2：病毒性肺炎

通常是因為流行性感冒或水痘引起，有超過2／3急性呼吸道疾病藉由病毒感染所致，最明顯症狀為漸進性的發作。

種類3：吸入性肺炎

經由食物、液體嘔吐物、灰塵、氣體、毒性化學物質的吸入，常見於意識不清、昏迷或吞嚥不良的病患。

種類4：墬積性肺炎

容易發生在長期臥床且固定不動的病患身上。

種類5：抵抗力低而引發的肺炎

常見於糖尿病、癌症、愛滋病、長期使用免疫抑制劑或類固醇者等病患，其臨床表徵較不明顯不易診斷。

(中時電子報)