近來因為武漢肺炎來勢洶洶，搞得人心惶惶，許多人因為其與10多年前的SARS疫情有不少相似之處，勾起了人們內心深處的恐懼！「買不到口罩怎麼辦？」、「出門不要忘記戴口罩啊〜」、「出門回到家先洗手、漱口」……，正值全民防疫拉警報的當下，小花平台提醒你，除了聽從醫師叮囑、做好個人防護措施外，及早做好風險保障規劃，不留負擔給下一代，絕對是保護自己與家人的不二法門！

醫師叮囑：「3要3不」日常防疫首要

有關武漢肺炎的大小事，以下整理專科醫師提出、你我不可不知的相關資訊：

首先，除了咳嗽、發燒等基本症狀外，武漢肺炎與一般感冒或是流感最大的不同是「不會流鼻水」，不過多數有類似症狀患者會優先選擇前往大醫院就診，可能徒增醫護人員的分檢困難，無意間也造成醫療資源的浪費，「建議沒有旅遊史的咳嗽、發燒患者，可以就近在基層診所就診。」

另一方面，因應近來日益猖獗的疫情延燒，專科醫師提出「3要3不」口訣，從日常生活中做好自我健康管理：

「1要」─戴口罩。

「2要」─勤洗手。

「3要」─量體溫。

「1不」─避免接觸禽畜類動物或是動物屍體。

「2不」─避免食用生肉、生蛋。

「3不」─避免前往醫院或是傳統市場。

小花顧問群「免費」提供保險諮詢服務

防疫工作需要政府和全民一起動起來，小花平台作為一個創新概念的保險資訊服務平台，每周提供最即時、實用的保險和理財新聞，尤其提供有「免費」保單健診（我要問問題）諮詢顧問服務，協助民眾買到適合自己的保險，並能在當下做出正確的投資理財決定。

2020年初始，即面對武漢肺炎疫情擴散危機，小花平台專業保險顧問群極力呼籲，除了確實做好自我健康管理、落實「3要3不」口訣外，也歡迎對於個人保險保障規劃有任何疑問的民眾，可以直接與小花平台專業保險顧問群聯繫，透過預約顧問、電話聯繫（免付費專線：0800－772－168）或是E-mail方式（[email protected]），立即有專人為你提供「免費」諮詢服務。

(中時電子報)