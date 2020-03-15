受到多重利空夾擊，台積電股價重創，但以基本面表現來看，疫情替網通、伺服器中心等廠商帶來發展的契機，進一步對台積電高速運算方面的業務帶來支撐。

受到新冠肺炎疫情蔓延，終端市場需求不振的影響，再加上紐約原油價格暴跌超過三成，直接摜破三○美元大關，資本市場的恐慌氣氛急遽增溫，造成國際股市重創。全球投資人籠罩在不安的氛圍當中，各國股市應聲下跌，台股當然也難逃這波股災的衝擊，其中，台股權值王、被視作加權指數「護國神山」的台積電更是成為判斷市場風向的關鍵指標。

股價陷三○○元保衛戰

外資近日以來大舉撤出台股，日前更是寫下單日大賣五四五．五八億元的歷史第三高紀錄，其中，受到蘋果示警因為疫情導致今年第一季財測恐無法達標以及美國預計將修改監管規定，封鎖供應商供應華為晶片、擴大對華為的施壓這兩大利空因素的影響，台積電可以說是外資最大的提款機，當日遭到外資賣超五三九一三張，股價回到三○○元附近，整體市值也正式跌破八兆元關卡，不過，若是回過頭來看其基本面表現，台積電今年以來所繳出的成績仍然還是相當穩健。

台積電二月營收達九三三．九四億元，雖然比一月減少了九．九％，但仍比去年同期增加五三．四％，累計前二月營收約一九七○．七八億元，也還是較去年同期增加四一．八％。

將時間軸拉長一點來看，台積電從去年八月到今年一月為止，寫下連續七個月營收皆超過千億元的優異成績，而今年二月受到疫情肆虐，中國延後開工，工作天數減少等等多重因素影響，單月營收以未超過千億元的表現，寫下近七個月新低，但仍比去年同期大增五成，創下歷年同期新高紀錄，整體表現也大致符合市場預期。

台積電總裁魏哲家在法說會上指出，預估今年半導體產業不含記憶體的產值將年成長約八％左右，其中，晶圓代工的產值估更是將大幅成長十七％。而台積電受到５Ｇ邁入高速成長期的帶動，再加上手機、高效運算等各平台動能均相當強勁的前提之下，七奈米以及五奈米等先進製程的相關需求暢旺，有信心台積電今年表現有望達到優於產業平均的水準，如今，受到各種因素的影響，市場更是加倍關注台積電未來動向與發展。（全文未完）

《先探投資週刊2082期》

全文及圖表請見《先探投資週刊2082期》

(中時電子報)