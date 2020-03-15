繼 2019 年推出首款可折疊螢幕手機 Galaxy Fold 掀起風潮後，三星(Samsung)今年度推出的 Galaxy Z Flip，首度採用翻蓋式設計，機身展開後與一般智慧型手機更為接近，並以更為時尚的機身顏色還有相同的限量販售機制引發討論。究竟這一款手機在應用上，體驗上跟一般智慧型手機有什麼不一樣？且來看看評測體驗。

搭載高通Snapdragon 855 規格微降價格更合理

三星Galaxy Z Flip雖然是在2020年與Galaxy S20系列一同發表，但是搭載的卻是2019年安卓旗艦手機多採用的高通Snapdragon 855處理器，在安兔兔評測中取得441542分，整體贏過約74%用戶；在GeekBench 5當中，單核心、多核心項目分別取得745、2617分。嚴格來說整體性能以及處理器的表現都算不錯。

Galaxy Z Flip在安兔兔評測(左)以及Geekbench 5的跑分結果。(手機截圖)

僅採用高通Snapdragon 855處理器的做法，可能是由於摺疊手機的開發時間更早，來不及採用新一代865處理器；但也有可能是官方要進一步壓低售價的妥協。Galaxy Z Flip在台售價NT$48880(美國定價1380美元)，很明顯比第一代摺疊機Galaxy Fold 1980美元的價格低了不少。當然兩者的結構、客群，使用方法都有所不同，但若光以價格來看，三星第二款摺疊手機Galaxy Z Flip壓在新台幣5萬內的作法，已經親民不少。

Galaxy Z Flip機身照(左側)。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip機身照(右側)，電源鍵整合指紋辨識。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip機身照(上側)，採用O極限全螢幕設計。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip機身照(底部)。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip支援單卡+eSIM(eSIM可否使用要視電信商有沒有為Galaxy Z Flip開辦相關業務)。(黃慧雯攝)

手機能摺疊 帶來新體驗

三星Galaxy Z Flip 採用6.7吋21.9:9 Infinity-O O極限全螢幕（螢幕比例21.9:9），螢幕材質是Dynamic AMOLED顯示螢幕，是三星首款採用超薄可摺疊玻璃(Ultra-Thin Glass, UTG)的產品。摺疊狀態下正面搭載1.1吋快捷視窗，可觀看日期與時間、電量、接收訊息通知及控制音樂播放等功能。快捷視窗支援無縫切換功能，當在手機闔上的狀態下，點選快捷視窗的內容，手機展開後即會自動開啟該App，不用費力翻找。

Galaxy Z Flip與包裝盒。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip包裝內含耳機以及USB Type-C充電線。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip內附一個專屬的保護殼，採分離式測計。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip折疊後正面照。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip折疊後背面照。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip全折疊。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip半折疊。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip全折疊後才會看見隱藏鉸鏈位置。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip全折疊後側面，是類似梯形狀態。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip折疊位置的防塵效果比前一代更好。(黃慧雯攝)

相對於一般無法摺疊的智慧型手機，當然Galaxy Z Flip最大的特點就是可以摺疊螢幕，帶來了幾種一般手機無法提供的體驗。

(1) 摺疊便攜：因手機朝向大螢幕的趨勢發展，雖然對用戶來說可以進一步用更大螢幕玩遊戲、上網瀏覽。但相對的，大螢幕手機不僅體積更大，難放入褲子或小包包來攜帶；相對重量也更高。Galaxy Z Flip 折疊後87.4 X 73.6 X 15.4/17.3 mm，展開後為167.3 X 73.6 X 6.9/7.2 mm，重量183公克，在可折疊的前提下，提供了另外一種收納攜帶的可能性。

(2) L型(半摺疊)狀態下使用App：與其他三星手機一樣，Galaxy Z Flip螢幕可以同時顯示兩個應用程式。而因應摺疊狀態，在Galaxy Z Flip中，部分應用程式有特別進行優化。例如瀏覽照片，可用上半部顯示照片，下半部用來操控、滑動切換；使用雙應用程式時，下方若使用網路瀏覽器，在輸入關鍵字進行搜尋時，App畫面也會自動延伸至上半螢幕底部，讓你更容易查看。又比如說，相機App將自動啟用手勢拍照，讓你將手機以摺疊方式(L型)放置在平面上時，可以不用實際操控手機也能拍照(還不用靠腳架)。都是其他非摺疊手機所無法感受的體驗。

(3) 完全摺疊狀態：Galaxy Z Flip機身採用了鏡面設計，反射效果還不賴。外頭的1.1吋快捷視窗，可以快速點按Home鍵兩次來啟用相機，並且同樣預設支援手勢拍照(手比出5的姿勢)。是一個頗為新穎的應用方式。

相機拍照延續三星手機風格

Galaxy Z Flip全機有3組鏡頭，主鏡頭為1200萬超廣角畫素（f/2.2，視野120度）與1200萬畫素廣角鏡頭（f/1.8，支援OIS光學防手震）的組合。前置1000萬畫素自拍鏡頭（f/2.4）。下方可以來看看Galaxy Z Flip與iPhone 11 Pro Max(右側)的主鏡頭實拍對比。

Galaxy Z Flip (左)與iPhone 11 Pro Max日拍對比(第1組)。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip (左)與iPhone 11 Pro Max日拍對比(第2組)。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip (左)與iPhone 11 Pro Max日拍對比(第3組)。(黃慧雯攝

Galaxy Z Flip (左)與iPhone 11 Pro Max日拍對比(第4組)。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip (左)與iPhone 11 Pro Max夜拍對比(第1組)。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip (左)與iPhone 11 Pro Max夜拍對比(第2組)。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip (左)與iPhone 11 Pro Max夜拍對比(第3組)。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip (上)主鏡頭與超廣角鏡頭視野與iPhone 11 Pro Max對比(第1組)。(黃慧雯攝)

Galaxy Z Flip (上)主鏡頭與超廣角鏡頭視野與iPhone 11 Pro Max對比(第2組)。(黃慧雯攝)

由上述實拍結果可以看見，在拍攝顏色鮮明的主體時，Galaxy Z Flip相機維持三星相機的風格，更為鮮明，對比度也更高，而夜拍上也有相同的情況，但是夜拍跟iPhone 11 Pro Max的實拍照來比，略顯不真實。超廣角效果上，iPhone 11 Pro Max 的視野較廣，但是邊緣變形也較嚴重。在軟體升級後，三星Galaxy Z Flip也將擁有Galaxy S20系列的一鍵拍錄功能，拍攝後會自動擷取出影片中的精彩畫面，並透過AI加入濾鏡、快轉/或倒轉影片等效果，對於經常使用手機錄影，或是沒有時間剪輯手機影片，以及抓拍小朋友、動物等快速移動主題總是拿捏不太到技巧的朋友來說，都非常有幫助。

比較值得一提的是，今年度Galaxy Z Flip的相機介面比過去的機種更為簡潔，使用者可以自行決定要將哪種相機模式釘選在相機主畫面中，將不常用的功能給隱藏在深度的菜單裡。這一點深得編輯的心啊。

最後，值得一提的是以體驗過兩台三星摺疊手機的經驗來說，Galaxy Z Flip在鉸鏈上的設計更為出色，也讓人對於它的耐用性更有信心。Z Flip採用隱藏轉軸採用雙凸輪結構（dual CAM mechanism），實際測試開合次數高達20萬次，以每日開闔100次計算，可使用5年。隱藏轉軸設計也整合三星最新的抗塵技術，以微高度切割技術處理的尼龍纖維，來阻擋灰塵與污垢。支援無段式轉軸設計，不限定摺疊狀態下的角度(容許度很大，除非開合角度過小，則會直接完全摺疊起來)，若以固定手機摺疊角度經驗來說，跟使用筆電已經十分接近。

評語

整體而言，Galaxy Z Flip作為三星可摺疊手機第二棒，成功壓低價格，再加上更為時尚的外型，在市場魅力上更為突出。對想要體驗新奇、展現特立獨行風格的朋友來說，是一款很吸引力強大的機種。比較可惜的是，礙於機身緊湊的設計，僅支援256GB儲存空間(搭配8GB記憶體(LPDDR 4x))，較為可惜。另外就是雖然價格已經比Galaxy Fold更便宜，但仍是以限量方式銷售，沒有機會讓更多的消費者能入手體驗，也是略感可惜之處。如果你覺得當前手機新品很難帶給你新意的話，Galaxy Z Flip 絕對能讓你耳目一新。

(中時電子報)