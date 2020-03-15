谷歌(Google)在 2 月份提前釋出了 Android 11 第一個開發者預覽版(first developer preview, DP1)，為了提前一睹新版系統的特色，不少媒體以及開發者都會深挖程式碼，提前曝光即將來到的新功能。而根據外媒的發現，Android 11 DP1 包含一個全新功能，就是會在放置於無線充電板的位置不準確時跳出提醒，可說是相當貼心。

根據《9to5mac》網站查看 Android 11 DP1 程式碼的發現，他們提前了解到 Android 11 將會加入一個針對無線充電的提醒功能。會在使用者把手機放到無線充電板上，但是手機的無線充電感應線圈沒有跟無線充電板的線圈對準時，在螢幕上以紅色字樣跳出提醒。

不同於立架式的無線充電架，手機與充電架的相對位置只會有左右的偏移(沒有上下偏移)。其他常見的無線充電板，則是更容易放不準。唯有把手機的無線充電線圈位置放置在無線充電板感應線圈的區域範圍內，才能正確以無線方式充電。Android 11 可說是提前考慮到無線充電用戶平時的痛點。雖說上述僅是一個小小功能，卻能夠感受到 Google 對於使用者體驗的關注與在意。

根據 Google 規劃，他們計畫 Android 11 將會推出三個 developer beta 後再推出三個 beta 測試版。從時間點來看，預計 5 月釋出一般用戶(申請加入試用計畫)可體驗的 beta 版；正式版預計要等到第三季才會推出。而 Pixel 2、Pixel 3、Pixel 3a、Pixel 4 系列機種預計是搶先體驗 Android 11 的機種。

因為新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，Google 已經確定提前取消 5 月份的 I/O 開發者大會。而按照原定計畫，Android 11 beta 1 以及 Pixel 4a 平價手機都預定在 I/O 亮相。目前這些新品會以哪樣的形式發表，都等候 Google 官方進一步說明。

(中時電子報)