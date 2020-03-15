股市聞人、前農林公司董事長熊名武，因涉及竹科銅鑼基地弊案，被判刑7年確定，入監服刑，矯正署已核准熊的假釋案，近日可出監。

另熊的特助溫世才被判刑5年6月確定，已在今年1月假釋出獄。至於另名同案被告前立委何智輝，則因本案引爆的高院法官集體貪瀆案，潛逃大陸遭通緝迄今。

檢方指控，何智輝涉嫌利用立委、苗栗縣長職權，介入新竹科學園區銅鑼基地徵地案、久俊開發案，勾結前農林董事長熊名武、特助溫世才向科管局施壓，違法發放施工配合獎勵金。

2003年9月，熊、溫遭高檢署查黑中心聲押獲准，同年12月，法官裁定熊、溫各以200萬、100萬交保。

2016年12月，最高法院駁回2人上訴，熊名武判刑7年，褫奪公權4年，溫世才5年6月，褫奪公權3年，何智輝判刑13年，褫奪公權8年確定。

檢方2017年3月將熊、溫2人發監執行，2人因服刑過半，矯正署已分別核准2人假釋。

(中時 )