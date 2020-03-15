韓國女星Clara（李成敏）3年前被時尚雜誌《MODE》評選全球第二美、亞洲第一美，身材火辣、外型甜美是不少粉絲夢中情人。去年初她突然宣布「封盤」閃嫁年輕企業家，強調不是先有後婚，一年過去，Clara直言因老公是和她人生方向相同的人，才選擇走入家庭，回顧這位女神的演藝人生也是坎坷萬分。

Clara曾來台宣傳。（圖／中時資料照片）

女神不懼社長性騷勇敢提告 卻遭威脅

Clara過去演出過韓劇《命中注定我愛你》、《急診男女》、《大力女子都奉順》，6年前她被貼上亞洲第一美後一炮而紅，但同時也驚傳她與前東家老闆互告性騷擾醜聞，當時韓媒報導，Clara以被社長騷擾為由向法院提出解約訴訟，更出示多則簡訊證明，其中一則社長曖昧傳訊說：「我雖然結婚了但也有女朋友，我感受到妳和其他藝人不一樣」，甚至語帶威脅說：「妳和別的男人結婚會不幸」。

Clara當年來台形象甜美青春。（圖／中時資料照片）

勇敢的Clara更直指，老闆還多次在晚上下班後邀他喝酒，又突然單方面解雇和自己工作多年的經紀人，讓她忍無可忍，才決定提告，這位年紀已60歲的李姓老闆則透過公司大反撲，提告控訴Clara捏造簡訊內容誣陷，還說Clara在簽約期間內擅自做出很多違約行為，對外揭露是Clara犯錯在先。

近年來Clara搖身變成健身魔人。（圖／翻攝自actressclara IG）

至於性騷擾傳聞，《Dispatch》則曝光Clara和李姓老闆的對話訊息，揭發Clara平時常傳辣照給老闆，還搭配了曖昧文字像「跟我在一起會好開心」之類，質疑Clara意圖色誘，Clara則強調是被斷章取義，又回批公司管超寬，曾向她要求「經紀人和女藝人的關係要做到熟知對方生理期」。

案情直轉 女神提告變被告工作歸零

Clara和前東家鬧翻後，工作重心轉移大陸。（圖／翻攝自actressclara IG）

後來案情急轉直下，Clara和前東家達成和解，Clara被控告敲詐判無罪，前李姓老闆依恐嚇罪被起訴，但歷經這段風波後，Clara在韓國的工作幾乎全無，2016年只好轉往大陸工作，連續接拍電影《情聖》、《使徒行者》，今年也有客串網路劇《唐人街探案》。

過去Clara受訪，談到理想對象時，她表示自己不是外貌協會，喜歡個性陽光型的男生，也要包容她記性差、粗心，更舉例有次去美國，她將現金等重要物品放在托運行李箱，領回後發現現金被偷光光，損失慘重，因此才需要細心的另一半跟她互補。

去年Clara閃婚成為人妻，嫁給大她兩歲的美國韓裔企業家，韓媒起底Clara神秘老公身分，原來他是大Clara兩歲的韓裔美籍投資家Samuel Wang，10年前開始在大陸投資教育業，現在在韓國投資工作室，身價不凡，婚後兩人住進首爾摩天大樓「樂天世界塔」的Signiel，房價約1.15億至9.3億台幣不等，男星趙寅成也在該處擁有兩戶房產。

Clara近日美貌似乎又升級。（圖／中時資料照片）

近日Clara接受女性雜誌專訪，分享結婚1年心得，她放閃表示婚後一切都比婚前安心，又因為不是一個人了，言行舉止都要更慎重，多為另一半著想，她讚老公人生方向與她相同，兩人才能攜手前行，但婚後Clara無意引退，偶而會客串作品，為了怕身材因鬆懈控制不好，Clara會上網找一些漂亮女模特兒的照片勉勵自己，今年是Clara出道15年，她放豪語希望能用更多好作品回報粉絲，將過去不好的印象扭轉，成為一名真正的好藝人。

(中時電子報)