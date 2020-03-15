情侶或夫妻相處久了難免愛愛次數變少，可能從熱戀時1夜3次郎、1星期數次，變成數周、甚至數月才來1次，問題是，「子孫」留在體內太久，會否對身體健康造成影響？據陸媒報導，男性如果忍太久，恐對身體造成「4個危害」。

1、前列腺炎可能找上門？主要是前列腺液中含有很多的細菌，若無法排出，前列腺液積聚在腺泡內，細菌就容易繁殖；此外，如沒有性生活，前列腺液長期不能排出，男性慾望無法滿足，常會因性衝動引起陰莖勃起以及前列腺部的充血，如此會加重慢性前列腺炎的症狀。

2、性能力下降，可能有早洩隱憂？男性一旦長期沒有性生活，就如同長久不工作的機器會生鏽，要是突然與另一半親密，很容易出現早洩問題。

3、精子質量越來越差？男性精子若在睾丸內儲存太久，長久下來活力就會降低，也會大大降低女性受孕的機會。

4、睡眠品質變差？長期沒有性生活，有時一方想要，又擔心另一半太累可能不想要，彼此之間沒有很好的溝通協調，情緒和生理都得不到釋放，睡眠品質自然也會受影響。

但據「三立」報導，光田綜合醫院泌尿科主任盧智強表示，男性長期沒有性生活前列腺炎找上門，這是沒有學理根據與的研究統計可以證實，而出家人該怎麼辦？再者，不用擔心沒有性生活精子質量會變差，因為人體有很好的代謝系統，精子並非一定要透過性生活排出，尿液也會排出。

(中時電子報)