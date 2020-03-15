新冠病毒在歐洲地區快速蔓延，就在英相強森向國人喊話「要有與所愛之人生離死別」的心理準備之後，政府團隊的首席科學顧問暗示，政府將放任讓近六成民眾染病，使普遍民眾獲得免疫。此消息一出立即受到廣泛抨擊，認為政府根本已經「放棄治療」，其他專家也認為風險極高。

政府首席科學顧問瓦倫斯表示，讓將近六成的國人感染病毒，就可以讓全國民眾獲得一定程度的免疫力，防止疫情再次爆發。

綜合英媒《每日郵報》與《衛報》報導，就在首相強生（Boris Johnson）13日向英國民眾示警「可能很多家庭會失去他們摯愛的親友」後，政府首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）表示，若只想全力壓制疫情，後果就是年底疫情復發，屆時只會產生更多問題；他並建議，若近六成的國人感染病毒，就可以讓全國民眾獲得一定程度的免疫力，防止疫情再次爆發。

《每日郵報》指出，曾幫助非洲應對伊波拉病毒的前任英國國際發展大臣史都華（Rory Stewart）向美國有線電視新聞網表示，這是非常怪異的政策，並指出若全球只有英國採取如此放任讓民眾感染病毒獲得免疫的政策，只會讓病毒傳播更加快速，造成其他國家更大壓力。

史都華也表示，獲得免疫力的理論是建立在「非常、非常複雜的模型之中」，這種數學模型內也加入許多個人信念，才讓疫情在夏季達到高峰，但若政府放任如此，「我認為恐怕是低估疫情對英國醫療體系的衝擊」。

英《衛報》也指出，群體免疫的原理是靠接種疫苗獲得免疫力，但這通常是用來對付麻疹一類等疾病，目前尚未有利用這種方法應對如新冠病毒等大規模流行，在先前無實證的情況下採取風險極高的手段，難免讓人憂心。

目前英政府正嘗試藉由禁止大型聚會或關閉學校等嚴格手段控制疫情傳播在國內傳播速度，並預計在12周之後，也就是將近6月會面臨疫情高峰，到9月才會減緩。

(中時電子報)