本周新冠肺炎疫情在歐美有擴大的跡象，也衝擊到台股隨美國股市往下破底，但股神巴菲特說：油價、新冠肺炎的疫情不若金融海嘯，疫情也不該影投資決策，即使如此，隨著新聞媒體對新冠肺炎疫情的報導與渲染，也加深投資人的恐懼，台股跌到萬點之下，究竟是風險還是機會？我先從幾個面向談：

一、新台幣仍維持在31.1兑1美元，基本上外資雖然持續賣超，但新台幣強勢，代表資金並未匯出，而且股市的崩盤通常是伴隨匯市重挫，但目前沒有這個現象，因此行情暫以回檔視之。

二、3/12當天期貨逆價差出現高達-198點(現貨10359 期貨10161)，前一次有這種現象發生在2015年8/24，當時指數在7203時的逆價差高達193點，結果當時行情從此見低反彈往上，對照現況，或許9700未必是最低點，卻有加速趕底現象。

三、中國大陸疫情在3/12通報確診人數增加14人，再度創下新低，也就是疫情已經得到控制，基本上連大陸醫療那麼落後地方都可以控制住疫情，預計往3月中下旬，歐美疫情應會達高峰之後得到控制。若按照之前MSCI推估，新冠肺炎疫情若在Q2前得到控制，那麼全球經濟仍可維持正成長。

本周建議選股方向：指標股仍看台積電，目前指數已跌破去年8月起漲點，相對上台積電仍離當時價位有一段距離，相對強勢，雖然外資短線仍賣超，但等盤勢穩定之後，外資首選一定是台積電，目前台積電的本益比已經回到20倍，對於一家世界級的公司，已經進入了合理的投資區間。

3月底一般都到了投信作帳的時間，可先從業績面觀察2月營收仍維持正成長的公司，同時又有投信買進的公司，建議可留意金像電、晶技、宣德、至上等。

另外針對近期熱門商品ETF做評析:

元大原油正二（00672L）：本波隨著油價下跌，投資人受傷慘重，但隨著油價已經跌破頁岩油成本，勢必引起美國和俄羅斯、沙烏地阿拉伯的三方協議，因此原油有反彈機會，但因替代能源終將取而代之，中長線走勢仍有疑慮。對於此檔ETF建議不殺低，等原油反彈至50美元附近賣出。

富邦VIX（00677U）：連結S&P VIX(波動率)的ETF，股市往下重挫此檔ETF會隨之大漲，本波從3元以下已經來到9元以上，波段漲幅高達300%，但目前S&P VIX已達75（常態VIX都在20以下，金融海嘯時高達89），已來相對高檔，因為此檔ETF長期走勢往下（股市漲或盤整都會往下），除非疫情不可控制或會達金融海嘯層級，否則建議投資人逢高站賣方，獲利了結。

(本文作者為中華財經台分析師張嘉軒)

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(中時電子報)