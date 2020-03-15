高雄一名罹癌正妹與鄰居男相約吸毒，不料過程中正妹出現幻覺整個癱軟在地，鄰居男卻沒立即將她送醫，只把正妹丟包在家門口，導致她延誤就醫身亡，傷心欲絕的正妹母向鄰居男提告求償730多萬，法官審酌後判處他應賠償450萬元。

判決書指出，死者與男子為住樓上樓下的鄰居，2016年鄰居男購買2包海洛因，約死者到住家開毒趴，她施用海洛因後出現幻覺，不斷喃喃自語說「頭很暈，很想睡覺」，還表示自己先前有飲酒、服用安眠藥。男子在將人送往4樓租屋處途中，她已經站立不穩、身體抽蓄，甚至身體後仰癱軟倒地，但男子卻見死不救，癱軟的女鄰居丟包放在她家門口，最後導致她延誤就醫，最後因混用酒精、安眠藥及海洛因，中毒死亡。

愛女過世的正妹母，主張自己雙眼全盲，無工作能力，要求毒蟲鄰居男賠償460萬元，及精神慰撫金200萬元，及喪葬費72萬元，共730多萬元。

但毒蟲男辯稱，死者生前罹患癌症，本身就有毒癮，他只是與之共同出資購買毒品，不知道她吸毒前服用藥物與酒精，認為死者過世與他無關，加上他本身經濟困頓，名下也無任何財產，認為要求賠償的金額過高。

不過法官審理認為，毒蟲男幫助死者打海洛因，還丟包害死死者，審酌後判他賠償正妹母72萬元、扶養費230萬元、精神慰撫金150 萬元，合計450萬元。刑事部分，他為吸毒累犯判刑7月，遺棄致人於死罪，判處有期徒刑4 年8 月。

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(中時電子報)