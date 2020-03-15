一名網友在Dcard表示，自己在全聯買了館長的雞胸肉後很後悔，吃起來很柴，引起熱烈討論，底下會員也分成兩派。(圖／翻攝自Dcard)

網紅「館長」陳之漢除了健身事業有成，也拼命發展副業，販售眾多食品，其中去年與元進莊合作的雞胸肉「台灣G霸」更是出名，也一度因為這個產品，讓館長與「村長」詹江村大動肝火，互相叫罵嗆聲。一名網友在論壇PO文，表示自己去買了館長的雞胸肉，吃完後卻直說好後悔，以後不會再買。

網友在《Dcard》上PO文，說自己去全聯，看到了館長的「台灣G霸」雞胸肉，雖然要價89元，但封面很有聲音，加上自己對館長頗有好感，還是決定買川辣口味來嚐試。

原PO咬了幾口後，表示「醬汁滿香的，但口感真的滿柴的」，接著秀出橫切面表示真的不行，直說好市多沙拉的雞胸肉都比較好吃，自己應該是不會再回購了。

底下網友留言也分成兩派，有網友表示：「真的超柴，不如自己煮」、「吃過一次就不想買了」、「因為信仰加成比較重」、「看到有打折才會考慮」、「是館長 我加了館長」，但也人持不同意見：「他們家品質很不穩，我吃過很嫩的，也吃過很柴的」、「川辣醬汁好吃，肉有點柴但配飯很下口」、「吃過兩次，滿鮮嫩多汁的啊」、「館長雞胸肉厲害的是味道調的很好，不是最嫩但香味是最濃的」、「剛出的時候買過，超好吃，但最近品質好像有下降」、「一包有50克蛋白質，光這點就屌打其他廠牌了」。

(中時電子報)