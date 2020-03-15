鍾瑶私下熱情開朗，與螢幕形象相差大。（盧禕祺攝）

鍾瑶私下熱情開朗，與螢幕形象相差大。（盧禕祺攝）

鍾瑶和羅宏正主演《跟鯊魚接吻》默契漸入佳境。（三立）

鍾瑶與羅宏正配對演出台視、三立偶像《跟鯊魚接吻》，但即便是被公認很會聊天的鍾瑶，一遇到慢熟的羅宏正，也經歷一段男女主角熟不起來的磨合期，鍾瑶日前接受專訪時坦言，自己一開始常會主動找話題跟宏正聊，但經常直接「被句點」，急得她還趕快跟之前合作過、也是宏正之前SpeXial的團員林子閎求救，央求他快點來探班，子閎還笑回：「是喔？有這麼糟嗎。我記得他以前不會這樣啊！」

鍾瑶回憶，先前兩人的互動大都是她主動開啓話題，先講一些很無聊的垃圾話，如果她沒找話講，就是宏正自己默默在旁打電動。兩人在海生館拍的第一場戲，因為當時站在那裡沒話講，怕尷尬的她就開口問「你會游泳嗎？你認識那些那些鯊魚嗎？」結果宏正只回：「我不敢游泳。這是什麼鯊魚？」就沒有了。

鍾瑶說，她一開始是真的覺得沒轍，不知道怎麼打破兩人之間的那道一道牆，「我一直想說搞不好是我的問題，因為我劇中角色較兇、是高冷型的女生，可能讓他會怕我」。最誇張的是，「他有一天突然叫我姐，雖然我真的大他3歲，但我們一起拍偶像劇，他叫我姐很怪啊！所以我直接警告他『你再叫我姐，你就死定了！誰都可以叫我姐，就你不可以』，因為我們好不容易才拉近的距離，他只要一叫姐，距離又被拉遠了」。

她說之前跟搭配的男主角吳思賢（小樂）、林子閎合作時，就滿能肆無忌憚的亂開玩笑，因為開玩笑可以讓彼此很快變熟絡，尤其小樂不怕跟女生、姊姊們接觸， 熟得很快，也很會鬥嘴，「我如果跟他說，你真的很像一坨大便，他會說：妳才是大便咧！」至於子閎也是嘴巴很賤，很能開玩笑，但她就不敢開玩笑糗宏正，「很怕糗了對方，結果對方又不回你」。不過她說，大概播出第三集後，兩人已經慢慢比較會在等戲時閒聊，宏正話也變多，現在兩人默契也愈來愈好了。

(中時 )