王時齊好酸。(取自王時齊臉書)

29歲民眾黨新秀蔡宜芳擁有天使臉孔與魔鬼F罩杯好身材，日前卻被踢爆與柯文哲心腹、大她19歲的張益贍大搞不倫戀，令她甜姐兒形象一夕崩壞，遭民眾黨停止黨權1年處分。資深媒體人王時齊先前更在臉書趁機以6字開酸柯文哲，一語雙關被網友直呼學壞了。

柯文哲領導的民眾黨爆出不倫緋聞，讓美女名嘴王時齊好嗨，日前就在臉書寫下感謝順口溜「買口罩 靠政府 脫口罩 靠保母」，其中脫口罩靠保母這6字更被網友直呼是厲害的一語雙關，紛紛留言「脫口罩是台語～」、「很會喔」、「脫(ㄊㄥˋ)口罩 靠保母 雙關語嗎」。

蔡宜芳、張益贍不倫戀被踢爆後，女方選擇全面神隱沒有回應，卻被週刊被捕捉到拖著行李箱悄悄現身立法院外，神情相當落寞。而好友兼柯粉直播主RJ更爆料媒體人吳子嘉私下也對蔡宜芳非常不諒解，「董事長就說蔡宜芳躲起來，便她老爸倒楣了！」因為蔡宜芳父親內心之痛可想而知，卻還要強打起精神面對媒體。

(中時電子報)